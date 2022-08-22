Adidas宣布CEO提前交棒

德國體育用品公司Adidas捲入「新疆棉」事件已過近一年半時間，但Adidas至今的大中華業績仍未見起色，行政總裁Kasper Rorsted似要為此「找數」，將於2023年交出CEO職位。

上季Adidas來自大中華地區銷售額(不計匯率變動)按年再挫35.1%，更是連續5個季度負增長。Kasper Rorsted在本月接受外媒訪問時更不得不承認「在中國犯了錯誤」，卻重申中國市場會重新增長之類的話，但公司多次把大中華尤其是內地成績不佳歸咎於疫情，已遭外界形容為看錯重點。

未知Adidas監事會是否亦有同感，決定把2016年10月上任至今的Kasper Rorsted拉下台，監事會主席Thomas Rabe在聲明指，在經歷了新冠肺炎疫情和地緣政治緊張局勢衝擊經濟的3年之後，現在是啟動CEO過渡並為重啟鋪平道路的正確時機，亦意味尋找繼任者的工作正式開始。在任命繼任者之前，Kasper Rorsted將繼續擔任CEO。他將與監事會和管理委員會一起確保公司的平穩過渡。

Kasper Rorsted則指，要應對過去幾年的挑戰，需付出「巨大的努力」，這就是為甚麼在2023年重啟過渡是正確的做法，對公司和他個人來說都是如此。Adidas在2020年與他曾達成續約協議，延長合約5年至2026年7月底，但今次聲明未見詳述他提早離職的原因。