新盤UPDATES：加息陰霾下 各發展商推優惠吸客
2022年08月22日 21:32
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加息的陰霾持續之下，發展商以各類付款計劃及增添優惠吸引買家。屯門青山公路項目新推出的優惠向買家提供回贈，變相減價。而同區的兆康項目有機會本周末作尾輪銷售。
●屯門兆康NOVO LAND第1B期加推125伙
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND第1B期，次輪銷情理想，周一(22日)公布加推。新地副董事總經理雷霆表示，周日(21日)的銷情持續火熱，向隅客眾多，最新推出的4號價單，提供125伙，折實平均呎價約14,780港元，有輕微加價，很大機會於本周末(27日)作最後一輪銷售，預期屆時銷情會再掀高潮。
新地代理總經理陳漢麟指，最新一批單位涵蓋7伙開放式戶、40伙一房戶、53伙兩房戶及25伙三房戶，維持最高15%折扣優惠，折實售價介乎348.07萬至982萬元，折實呎價由13,005至16,944元。整批單位按定價計，市值約9億元。項目的1號價單及2號價單會更新，部分早前未推出的單位售價有1%至2% 加幅。
●屯門飛揚第1期推出「120 PLUS」付款計劃
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，至今累沽191伙，套現約10.7億元。項目周一(22日)公布推出全新「120 PLUS」付款計劃，除了原有最高17%折扣優惠外，買家可享有延遲付清成交金額權利及各項回贈。
該集團高級營業經理楊桂玲表示，上述付款計劃之下，買家於簽訂臨時買賣合約時繳交成交金額5%，餘款於120日內付清。不過，買家可選擇於簽訂臨時買賣合約後105天內加付5%訂金，其後90%餘款即可延至於發出收樓通知後14日內繳付。同時，採用延遲付清權利的買家可享「租金津貼回贈」，一房買家可獲8萬元、兩房買家可獲12萬元及三房可獲20萬元，款項直接作為支付樓價餘款。
●啟德尚‧珒溋頂層特色戶招標售4729萬元
龍湖集團(00960)旗下啟德尚‧珒溋新近錄得高座首宗特色單位成交，單位為第1座39及40樓B室頂層特色戶，實用面積1,293方呎，四房連套房間隔，附設57方呎平台及433方呎天台，透過招標以4,729萬元售出，呎價約36,574元，屬項目高座新高價。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway2伙單位提價4%重售
近乎沽清的恒基地產(00012)發展的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，周一(22日)修改價單，將2伙早前遭取消交易的單位提價4%重售，並將於本周五(26日)起以先到先得形式出售。
據價單顯示，上述單位包括B座19樓8室，為實用面積295方呎的一房連衣帽間間隔，定價由原本的494.3萬元，加價4%至514.1萬元，最新呎價為17,427元。同時，B座11樓12室，屬於實用面積314方呎的一房連衣帽間單位，亦由原本定價的488萬元上調至507.5萬元，最新呎價為16,162元。
●旺角利奧坊‧壹隅周五發售6伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，上載最新銷售安排，落實將於周五(26日)發售6伙一房單位，折實售價由約746.5萬元起。上述單位全屬2座的B室，實用面積328方呎，扣除最高6%折扣後，折實售價由約746.5萬至822.03萬元，折實呎價由22,758至25,062元。單位將以先到先得形式出售。
●大圍站柏傲莊III累錄226宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得227宗終止買賣個案，佔成交量845宗約27%，而涉及總成交金額逾36億港元。新近錄得的個案為1B座41樓A室，實用面積765方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,880.4萬元成交，當時呎價約24,580元，惟交易已於上周五(19日)終止。