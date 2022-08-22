新盤UPDATES：加息陰霾下　各發展商推優惠吸客

加息的陰霾持續之下，發展商以各類付款計劃及增添優惠吸引買家。屯門青山公路項目新推出的優惠向買家提供回贈，變相減價。而同區的兆康項目有機會本周末作尾輪銷售。

●屯門兆康NOVO LAND第1B期加推125伙

新地代理總經理陳漢麟指，最新一批單位涵蓋7伙開放式戶、40伙一房戶、53伙兩房戶及25伙三房戶，維持最高15%折扣優惠，折實售價介乎348.07萬至982萬元，折實呎價由13,005至16,944元。整批單位按定價計，市值約9億元。項目的1號價單及2號價單會更新，部分早前未推出的單位售價有1%至2% 加幅。

●屯門飛揚第1期推出「120 PLUS」付款計劃

該集團高級營業經理楊桂玲表示，上述付款計劃之下，買家於簽訂臨時買賣合約時繳交成交金額5%，餘款於120日內付清。不過，買家可選擇於簽訂臨時買賣合約後105天內加付5%訂金，其後90%餘款即可延至於發出收樓通知後14日內繳付。同時，採用延遲付清權利的買家可享「租金津貼回贈」，一房買家可獲8萬元、兩房買家可獲12萬元及三房可獲20萬元，款項直接作為支付樓價餘款。

●啟德尚‧珒溋頂層特色戶招標售4729萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway2伙單位提價4%重售

據價單顯示，上述單位包括B座19樓8室，為實用面積295方呎的一房連衣帽間間隔，定價由原本的494.3萬元，加價4%至514.1萬元，最新呎價為17,427元。同時，B座11樓12室，屬於實用面積314方呎的一房連衣帽間單位，亦由原本定價的488萬元上調至507.5萬元，最新呎價為16,162元。

●旺角利奧坊‧壹隅周五發售6伙

●大圍站柏傲莊III累錄226宗終止交易