【旱災襲地球】歐美歷千百年最乾天氣　世界經貿受創

北半球今年出現異常高溫天氣，造成海平面下降和嚴重乾旱等現象，有指內地部分地區正經歷1961年有紀錄以來持續時間最長的熱浪；歐洲則是500年來最嚴重乾旱、美國西部更似乎是1,200年來最慘烈。這統統加劇國際供應鏈和貿易壓力，從而再推高因俄烏戰事誘發的食品和能源價格高企現象。有分析警告，若每年都出現這種天氣，主要經濟體的農業和製造業恐吃不消。其中，曾豪言準備好「餵飽全球」的印度，正因熱浪衝擊而有傳需考慮進口小麥。

氣候專家表示，今年的乾旱主要受拉尼娜現象(La Nina)影響，使歐洲、美國，以及亞洲地區降雨量減少，其中西班牙、葡萄牙、法國，以及意大利或承受500年來最嚴重的衝擊。美國加州大學洛杉磯分校一項研究更估計，美國西部的乾旱恐為1,200年來最嚴重。土地乾涸無疑打擊農作物收成，美國農民預計今年將損失超過40%棉花。

加州官員指，該州的農業重鎮中央谷地內的60萬英畝農地中，約三分之一因缺水而遭荒廢，而主要種植生菜等蔬菜的亞利桑那州尤馬縣，農民亦料今年將損失最多10%收入，該區每年約賺取34億美元收入，意味損失高達3.4億美元。

歐洲同樣遭受高溫和乾旱打擊，西班牙今年的橄欖油收成恐最多減少三分之一。另海平面下降亦影響航運，主宰歐洲水路運輸命脈的萊茵河和意大利波河水位降至數十年最低，迫使商家減少出貨量，阻礙全球貿易。河流水位下降同時減少整個歐洲的水力發電，影響這個天然氣的關鍵能源替代供應。

中國亦無法幸免，特別是南部氣溫更高，四川正遭受1961年以來最勁熱浪，並宣布限電令延長至周四，共11天，有指現時冷氣缺貨，要等約一個月才可安裝。市場研究機構群智諮詢總經理李亞琴稱，限電令或有利液晶顯示器(LCD)行業，因產量下降能趁機減少過多的庫存，並能穩定價格。她估計，若與四川地理位置接近的重慶亦限電，全球LCD電視顯示屏產量供應所受的影響或超過20%。

然而，農作物則雪上加霜，高盛表示，長江流域的四川、重慶、湖北、湖南、江西與安徽佔去年中國一半的米產量，而此地區正飽高溫衝擊，稻米收成堪憂。該行又指，四川的中國鋰產量佔比超過五分之一，限電令或使中國每月鋰化物產量減5%，這對磷酸鐵鋰(LFP)電池造成更大潛在影響。

該企受惠能源及糧價上揚，化肥需求跟隨向上，上半年純利按年增48.64%，至9.59億元人民幣(下同)。首席財務官兼執董閆蘊華表示，未來5年的每年資本開支預算在30億元內，主要以不超過公司淨現金流為原則，而目前公司每年淨現金流約30億元以上。資本開支主要用作興建新生產基地和產品研發等，料下半年約15億元將用作二甲基甲酰胺(DMF)基地建設等方面。