東方日報B1：內地減貸息 放水救樓市

內地8月貸款市場報價利率（LPR）出爐，一年期及5年期LPR雙雙下調，其中與樓按有關的5年期LPR按月下調0.15厘，至4.3厘，幅度超過預期；一年期LPR則較上月減0.05厘，至3.65厘，幅度低於預期。市場解讀今次減幅乃銀行為按揭貸款借款人解困，救樓市意圖十分明顯，並預計5年期LPR今年內會再下調至少一次。有分析指，每百萬元（人民幣•下同）房貸，假設供30年，全期最高可省下約3.18萬元利息。

下調LPR可進一步降低企業和居民融資成本，理論上有助提振有效信貸需求。面對經濟增速受壓，內地年內已3次不對稱下調減貸款息率，今年以來一年期和5年期LPR分別累降0.15厘和0.35厘，5月時後者也下調0.15厘，至4.45厘。

對於此次作為房貸利率定價基準的5年期以上LPR下調力度更大，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭解釋，反映內地房地產市場嚴重低迷，政策制訂者願意採取更有力的行動來穩定市場。

不過，市場更關注內地恐陷入「有錢無人借」的「流動性陷阱」現象。趙亦稱，即使調低LPR可緩解短期壓力，僅靠放寬流動性不太可能令房地產市場好轉，因市場對發展商及預售模式缺乏信心。政策制訂者或需要實施更多非傳統手段，甚至採取某種干預措施，才可恢復對房地產市場信心。

他預計，內地將出台更多政策為房地產市場紓困。中央及地方政府可運用財政手段提供超過3萬億元的資金，用於應對房地產市場下行，並防止樓市風險蔓延至其他行業。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈亦指出，大多數住房貸款與5年期LPR掛鈎，銀行似乎有意確保長期貸款的降息空間，連同一些地方政府開始向房地產開發商提供貸款以完成未完工的項目，這樣可望減輕按揭貸款人的擔憂。當市場看到未完工項目取得進展，買樓意欲以及樓價便有望靠穩，吸引潛在買家入市或業主換樓。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡則稱，中國人民銀行上周調低中期借貸便利（MLF）利率亦是出於對增長前景及房地產板塊的考慮。人行此次不單止下調LPR，同時配合下調MLF、公開市場操作，為更全面的流動性放寬，期望有助改善銀行風險偏好，振興實體經濟。

內地下半年是否再降息，需視乎未來新增人民幣貸款、社會融資規模增長等經濟數據，還有此次降LPR後資金能否支持貸款、放貸意欲，如有改善，再度減息或降準的迫切性會降低。她認為目前內地經濟數據尚未改善，不排除再降準或減息。

至於一年期LPR，中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，目前水平已相對偏低，但若後續經濟復甦不及預期，消費、投資等修復力度持續偏弱，仍有下調空間。

減息消息出爐後，人民幣在岸價收報6.8384兌每美元，跌296點子；離岸價低見6.8754，為兩年新低。李若凡表示，市場已多少消化減息及7月經濟數據較弱的影響，目前人民幣貶值更多因為美元偏強，未必與下調LPR有關，未來再貶值幅度則要視乎美元走勢才能判斷。若未出現較大利淡因素，料人民幣於6.85至6.9區間有支持。

另人行連續19日開展7日期20億元逆回購操作，據統計，公開市場本周共有100億元逆回購到期，周一至周五每日均為20億元。此外，財政部和人行周三將進行400億元一個月期中央國庫現金定存招標，投放等量資金。