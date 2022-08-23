【能源戰】普京贏了？天然氣升至去年同期15倍

外媒周一(22日)報道，歐洲天然氣價格飆升至夏季平均水平的15倍左右，電力價格刷新歷史記錄。俄羅斯切斷天然氣供應的風險令市場受到巨大衝擊，德國經濟可能陷入衰退。

基準天然氣期貨一度上漲21％，德國電價首次飆升至每兆瓦時700歐元以上。北溪天然氣管道將自8月31日停工3天以做日常維護，市場擔憂該管道在維護完工後可能也無法按計劃恢復服務。多周來北溪管道的天然氣流量一直讓歐洲提心吊膽，即使上月恢復了供氣，其輸氣量也只恢復了極低的水平。

歐洲當局一再警示俄羅斯完全停止對歐供氣的可能性，這將危及該地區為冬季儲存足夠天然氣的計劃並給主要經濟體帶來巨大壓力，而家庭和企業面臨的將是巨額賬單。

巴黎政治學院國際能源教授Thierry Bros直言，災難已經到了，並認為其主要問題是歐盟領導人何時覺醒。

俄氣上周五(15日)在一份聲明中表示，北溪管道在8月31日至9月2日期間將停止天然氣供應，因Portovaya壓縮機站僅剩的一個在工作的渦輪需要「進行複雜的例行維護」。數周來，這條管道的輸氣量只達到最大設計能力的20%左右，歐洲政界人士堅持認為，莫斯科限制供氣是出於政治動機。俄氣公司表示，在最近一次停產結束後，輸氣量將恢復到現有水平。

歐洲基準天然氣期貨上漲17%至每兆瓦時286.06歐元。截止上周五，該期貨合約連續第五周走高，創下今年最長周連漲紀錄。英國天然氣周一飆升23％。

基準德國電力期貨最高上漲27%，至創紀錄的每兆瓦時710歐元。法國合約躍升16%至840歐元。煤炭期貨也觸及空前水平。