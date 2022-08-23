美股收市急挫　道指跌643點

美股反彈勢頭後勁不繼，3大指數周一(22日)急挫。道指收報33,063點，跌643點或1.91%；標指收報4,137點，跌90點或.14%；納指糾報12,381點，跌323點或2.55%。

美國銀行策略師Michael Hartnett認為，股市仍處於熊市周期當中，可能要到明年才真正見底。

Hartnett是華爾街今年最準分析師之一，曾經預測到美股上半年的大跌，也成功在一個月前預測到股市的強勁反彈。他在最新的報告中指出，自1929年以來，標指於43次熊市反彈中平均升幅為17.2%，持續時間為39個交易日。而在今次，41日內漲幅達到17.4%，明顯是「教科書式」的熊市反彈。

在他看來，踏入21世紀後有許多因素支持股票估值膨脹，包括寬鬆貨幣政策、自由貿易、地緣政治穩定等，但這些因素如今已開始逆轉。基於「熊市未完」的假設，他認為當前股市已處於「區間頂部」，到明年才有機會見底。

企業消息方面，近期積極布局醫療保健領域的亞馬遜，繼先前斥資39億美元收購醫療服務商One Medical後，據報其最新目標是另一家健康護理公司Signify Health。外媒引述消息指，Signify的估值或高達80億美元，而且CVS Health、Option Care Health等亦有份參與競購。亞馬遜股價全日跌3.62%，收報133.22美元。

近日一度熱炒的「迷因股(Meme Stocks)」亦有散水迹象，連鎖戲院AMC股價跌41.95；Bed Bath & Beyond(3B家居、BBBY)亦挫16.23%；電子遊戲零售商GameStop(GME)跌5.45%。