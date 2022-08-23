銀債今起接受認購　不設二手交易　預揸3年

新一批銀色債券周二(23日)起至下周五(9月2日)接受認購申請，銀債設有「保底息」4厘，高絕全港定期存款利率。不過，由於銀債不設二手市場，「老友記」若果不想資金被綁足3年，瞓身抽銀債之前，宜停一停、諗一諗。

銀債只限60歲或以上、持香港身份證人士申購，每手認購金額1萬港元，每半年派息一次，利息與平均按年通脹率掛鈎，年息至少4厘。今期發行金額350億元，會視乎認購反應可加碼至450億元。

根據對上一期銀債往績，一人最高可獲發14手，如果以今次的保底息計，即是14萬元本金，3年可穩袋16,800元。與過往的通脹掛鈎債券(iBond)一樣，「老友記」可以到指定配售銀行和證券經紀行申請認購。不過，需要留意的是，銀債雖不設二手交易，但投資者可以在債券到期前要求政府提前贖回，惟需扣除手續費，故基本上預揸足3年。