銀債今起接受認購 不設二手交易 預揸3年
2022年08月23日 06:24
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新一批銀色債券周二(23日)起至下周五(9月2日)接受認購申請，銀債設有「保底息」4厘，高絕全港定期存款利率。不過，由於銀債不設二手市場，「老友記」若果不想資金被綁足3年，瞓身抽銀債之前，宜停一停、諗一諗。
銀債只限60歲或以上、持香港身份證人士申購，每手認購金額1萬港元，每半年派息一次，利息與平均按年通脹率掛鈎，年息至少4厘。今期發行金額350億元，會視乎認購反應可加碼至450億元。
根據對上一期銀債往績，一人最高可獲發14手，如果以今次的保底息計，即是14萬元本金，3年可穩袋16,800元。與過往的通脹掛鈎債券(iBond)一樣，「老友記」可以到指定配售銀行和證券經紀行申請認購。不過，需要留意的是，銀債雖不設二手交易，但投資者可以在債券到期前要求政府提前贖回，惟需扣除手續費，故基本上預揸足3年。
針對銀債開售，多家銀行及券商提供免除認購手續費等優惠。其中，本地券商耀才證券(01428)為投資者提供「10免優惠」；另外，新客開戶兼存入指定金額，將獲贈20股盈富基金(02800)及10股滙豐控股(00005)。該行執行董事兼行政總裁許繹彬表示，銀債對一眾「好息」老友記甚具吸引力，由開始預購至今，無論查詢及預先認購的反應明顯較上一輪踴躍，故預期今次銀債錄得超額認購機會甚高，建議每人認購7至10手。
恒生銀行(00011)則提供「7免」優惠並可參加大抽獎。該行投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，今批銀色債券的息率不會少於4厘，是歷來最高，在投資市況較為波動的情況下，為年長客戶提供回報穩定的投資選項。同時，去年已有眾多申請銀色債券的客戶選用網上理財渠道，相信今年亦會有相類似的情況。