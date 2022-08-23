廖嘉豪：環球組合宜進一步增持短債

過去一年，美國2年期國債收益率躍升300個點子，而且美債收益率曲線倒掛，投資者可考慮進一步提高對環球固定收益工具的配置，最新增持或可集中在短期美國國債和短期美國投資級別公司債券。為了這轉變提供資金，環球資產組合中，或可剔除對全球自然資源股票的持偏高比重，意味整體環球股票持倉從中性降至持偏低比重。

隨着聯儲局和其他成熟市場央行繼續收緊政策，預計2023年經濟增長或非常疲軟甚至陷入衰退。在美國，這應該會導致就業人數溫和下跌，並且至少拖累企業盈利輕微收縮。通脹疲軟應該有助於穩定實際收入，然而，除非聯儲局迅速將政策轉向以保持擴張，否則美國經濟重新加速的可能性很小。歐洲受到嚴重通脹衝擊，歐盟和英國可能採取的央行政策路徑表明，在2022年初經濟增長強勁開局之後，歐洲或出現收縮。中國正承受去年大幅收緊政策的後果，但現在正處於政策趨向寬鬆的過程中，雖然增長復甦的速度可能較慢，但預計2023年中國經濟或錄得更強勁增長。

環球股市在過去兩個月發生了變化，在債券收益率更加穩定和通脹略微走弱的背景下強勁上漲。倒掛的美國收益率曲線，平均在美國經濟見頂前10個月出現。目前持續的就業增長反映了生產反彈，然而庫存累積及樓市轉差，或拖累2023年的經濟增長。聯儲局現在已經將短期收益率提高到足以抑制長期收益率的水平，有理由在投資組合中增加短期債券。短期美國國債收益率已改善至3.2厘，短存續期投資級別企業債券收益率接近4厘，這種低波動性資產，同時提供了風險較低的投資機會。

全球自然資源股票中各個行業的股息仍具有吸引力，這股票主題也代表了對供應衝擊的對沖，但目前未必適宜全面看好，液化天然氣和電動車原材料等行業可以選擇性增持，不過對石油行業不宜繼續過分樂觀。圍繞俄羅斯和烏克蘭的供應問題尚未得到解決，但在過去的四次經濟衰退中，能源和材料行業(合併)的每股盈利從高位到低位，平均下跌了86%。這是行業中跌幅最大。

隨着聯儲局進一步提高政策利率、通脹放緩以及美元仍是全球避險資金流的受益者，黃金也可能面臨下行壓力。然而，如果聯儲局轉向寬鬆政策，黃金可能會受益。儘管這可能需要數月時間，但美國就業轉差的初步迹象，可能會提高對這種轉變的預期，從而有利於更安全的債券和黃金。

過去兩個月美國大型股上漲17%，再一次證明「擇時部署」未必是好的投資策略，如果在上半年末沽貨離場，就錯過了市場的反彈機會。在未來12至18個月的策略期內，納入更安全的優質債券和股息穩健增長股，是保持投資的其中一種方法。儘管美國的貨幣政策行動或產生超出必要的市場波動，但抑制通脹將為長期投資者和公眾帶來經濟利益，來年股市有機會出現更大的潛在機會。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪