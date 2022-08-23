道指挫643點　比特幣跌逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.96；港匯見7.8456；離岸人民幣(CNH)報6.8654；美元兌日圓處137.57；歐元報0.9934，英鎊報1.1763。金價處1,735.57美元。布油報96.69美元，紐油處90.72美元。比特幣跌逾1%，報2.12萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●道指收報33,063點，跌643點或1.91%；標指收報4,137點，跌90點或2.14%；納指收報12,381點，跌323點或2.55%。

●即月恒生指數夜期收報19,602點，升10點，低水55點，成交13,353張。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,554點，跌102點。

●紐約9月期油收報每桶90.23美元，跌54美仙或0.59%；布蘭特10月期油收報每桶96.48美元，跌24美仙或0.25%。

●福特汽車(Ford Motor)周一(22日)在發給員工的一封內部電郵中透露，計劃裁員約3,000人，其中2,000人屬於受薪勞工，另外1,000人是代理員工。

●日本傳媒報道，日本政府正在考慮取消對已接種疫苗的訪日旅客進行的強制性新冠肺炎檢測。

●視像會議平台Zoom公布，於第二季，收入按年增8%至11億美元，市場預期11.2億美元；淨利潤按年跌86%至4,570萬美元，經調整後每股盈利1.05美元，市場預期92美仙。

●紐約12月期金收報每安士1,748.4美元，跌0.8%，創自7月底以來收市新低。

●英國富時100指數收報7,533點，跌16點或0.22%；法國CAC指數收報6,378點，跌117點或1.8%；德國DAX指數收報13,230點，跌313點或2.32%。

●新股蘇新服務以每股8.6港元下限定價，有入飛的投資者人人有份。