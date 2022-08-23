港股19500關爭持　藥明生物挫4%　騰訊靠穩

港股欠動動力，恒生指數曾跌168點，低見19,488點，暫於19,500點水平爭持。國企指數跌40點；科技指數偏軟，主板成交280億港元。

藍籌股普遍向下，藥明生物跌3.9%表現最差；創科實業跌3.7%緊隨其後。吉利汽車、舜宇光學及申洲國際都跌3%。碧桂園曾彈3%，是表現最佳藍籌；中國海洋石油及中國石油升1.7%及0.6%。

大型科網股個別發展，騰訊及阿里巴巴靠穩；京東集團升0.8%，合力支撐大市；美團跌0.3%；小米集團跌1%。

金融股偏軟，招商銀行跌2.3%表現較差；中國平安跌1.6%；建設銀行跌0.8%；香港交易所跌0.7%；友邦保險跌0.2%；滙豐控股逆市升0.4%。

【09:20】港股窄幅上落 騰訊及滙豐靠穩

港股開市缺乏方向，恒生指數跌12點，報19,644點；國企指數低開5點，報6,689點；科技指數跌0.7點，報4,151點。

大型科網股窄幅上落，小米集團再跌0.7%；美團及京東集團無起跌；騰訊及阿里巴巴升0.4%及0.5%。

金融股表現牛皮，中國平安跌1.1%；香港交易所及招商銀行跌0.5%；建設銀行跌0.4%；友邦保險偏軟；滙豐控股升0.3%。