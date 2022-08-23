李偉傑：小米堅持科技投入　長遠料有助股價

小米對技術的堅持及熱愛是毋庸置疑。繼Xiaomi 12S Ultra首次發布自研快充晶片「澎湃P1」後，早前宣布與著名相機品牌Leica達成影像戰略合作，實現小米影像戰略升級，引起市場關注。更甚者，小米創辦人雷軍還在今年秋季發布會上首次披露了小米自動駕駛技術的最新進展，並推出小米首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne，全面展現小米高端化變革中的科技引領力。

雷軍在會上提到，自動駕駛技術是智能汽車決勝的關鍵。小米採用全棧自研算法，全力研發自動駕駛技術，目前已取得超預期進展。面對創新的自動駕駛技術，小米第一期規劃投入研發費用33億元，並將投入超140輛自動駕駛測試車，持續推動技術突破，再一次證明小米對於科技投入的決心。

從智能手機到可穿戴設備、智能家居，再到智能製造、智能電動汽車以及仿生機器人，小米正逐漸構建自家的科技生態。顯然，研發投入是非常重要的一環。發布會上，雷亦透露自2017年以來，小米研發投入複合增長率達39.7%，預計今年將達170億元，未來投入研發費用1,000億元。光是今年次季，小米的研發支出高達38億元，按年增長22.8%。換言之，若連同首季近35億元的研發支出，按雷軍的預測推算，下半年的研發投入接近100億元，比起上半年更多。

面對國內外不明朗經濟環境等因素，筆者認為小米於做好本業之餘，仍能堅持對科研創新的投入，甚至引伸至更多領域，極具勇氣及前瞻性。相信待疫情等因素退卻後，小米將進一步搶佔市場份額，並刺激公司股價，未來發展仍看高一線。

近期股價受整體科技股及大市行情疲弱所拖累反覆偏軟，雖然4至5月曾一度跌穿11港元以下，惟股價處於11元以下成交日數不足10日，反映股價處於低位時可吸引長線資金流入；此外，現時14天RSI處於36水平，亦接近超賣水平，有耐性投資者不妨等待股價在10.5至11元開始吸納。若整體市場投資氣氛轉趨活躍後，小米仍具有相當大修復空間，初步目標位置先以7月份高位14元，防守位置應以9.95元作風險管理。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)