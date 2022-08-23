【高盛推介】平保友邦績前偏軟 趁低吸納點部署？
2022年08月23日 10:36
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周二(23日)公布今年中期業績，但業績公布前表現偏軟，股價曾見5年低位。周一(22日)微跌約0.1%，周二早段繼續下跌。現報42.95港元，跌約1.3%。平保早前公布，今年首7個月，財險原保險合同保費收入達1,708,1億元人民幣，按年升10.9%。
友邦保險亦將於本周四(25日)公布今年中期業績，但業績公布前表現亦偏軟，股價見近期低位。友邦由上周一(15日)起連跌，周二高開後亦倒跌。現報75元，跌約0.2%，目前為連續第7日下跌。市場料友邦今年上半年，股東應佔溢利介乎16.82億至26.91億美元，按年跌17.1%至48.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金兩邊部署平保，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約770萬元。淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約420萬元。
友邦方面，周一則見好倉及淡倉皆獲資金轉向流入，分別有約250萬及30萬元。
投資者在選擇產品部署時，由於業績前後波幅或會上落，因此宜選擇貼價認股證以減低波幅風險，及或可選擇以牛熊證部署。
投資者如看好平保，認購證方面的貼價選擇可留意平安購(22950)。高槓桿選擇可留意低面值平安購(18562)。牛證方面的近牛選擇可留意平安牛(68278)，遠牛選擇可留意新上市平安牛(66611)，與現價有約3及5元收回距離。
平安購22950，行使價53.43元，2023年1月20日到期，實際槓桿9.9倍，貼價。
平安購18562，行使價56.9元，2022年11月25日到期，實際槓桿12.9倍，高槓桿、低面值。
平安牛68278，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，實際槓桿12.3倍，相近收回價近牛中街貨較低。
平安牛66611，收回價38元，行使價37.4元，換股比率100，實際槓桿8.1倍，新上市遠牛。
平安沽21437，行使價39.38元，2022年10月26日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿、低街貨。
平安熊64038，收回價50元，行使價50.6元，換股比率100，實際槓桿5.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿9.4倍，高槓桿。
友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿6.3倍，市場上最貼價條款認購證。
友邦牛65319，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，實際槓桿12.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
友邦沽22057，行使價75元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。
友邦熊64358，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，實際槓桿6.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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