【高盛推介】美團170元整固　市場聚焦周五業績

高盛(亞洲)有限責任公司：美團早前受減持消息影響，上周曾跌穿160港元水平，見近3個月低位，近日則重上170元水平並整固，現報170.7元，微跌約0.2%。美團將於本周五(26日)公布今年中期業績，市場料非國際財務報告準則，經調整淨虧損介乎47.08億至61.2億元人民幣，按年按年收窄22.9%至擴大0.2%。市場並將關注美團近期業務恢復動力、下半年業務展望。

觀察個股輪證資金流向，牛證於周一(22日)獲資金轉向流入，有約110萬元，並較集中在160元收回區域的近牛。淡倉於上周五(19日)錄得約670萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。過去5日累計則見資金積極留意美團好倉，合計有近3,500萬元流入，為最多資金留意個股相關資產。

美團購22492，行使價205.2元，2022年11月8日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、低街貨。

美團購23156，行使價192元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、低街貨。

美團購17342，行使價220元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.1倍，價外、低面值。

美團牛66306，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比11.9倍，相近收回價貼牛中街貨最低。

美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。

美團沽17590，行使價125.15元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.3倍，價外、低面值。

美團熊65291，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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