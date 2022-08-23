香港可疑數碼詐騙比率銳減26%　網絡釣魚最常見

環聯數碼詐騙趨勢報告季度分析，2022年第二季，源自香港的可疑數碼詐騙比率較去年同期下跌26%，遠高於全球14%的跌幅。

於環聯所追蹤的行業之中，近乎全部行業源自香港的可疑數碼詐騙比率均見減少，惟博彩(2%)及金融服務業(2%)除外，而電子遊戲(-59%)、虛擬社區(-48%)及零售業(-46%)的跌幅最大。

環聯亞太區首席產品官殷虹指出，騙徒會追蹤金錢走向，專攻消費者願意花費的地方。在居家抗疫期間，市民更多時間留守家中，不少消費者由於未能外出尋找娛樂，繼而轉投網上非法博彩活動，不但容易成為騙徒目標，這情況更一直持續。此外，消費者在抗疫期間亦對儲蓄、投資及家庭理財的意識有所增強。數據顯示，上述範疇仍然是騙徒的目標。

另外，環聯最新的《消費者脈搏調查》亦反映源自香港的可疑數碼詐騙比率呈現跌勢。該調查於2022年5月25日至6月15日期間訪問逾千名香港成年人，當中近1/3表示他們在過去3個月內曾成為數碼詐騙的目標，較2022年第一季下跌6個百分點。受影響的消費者表示，網絡釣魚(41%)是最常見的詐騙手法，其次是現金/禮品卡詐騙(21%)和信用卡盜竊/收費詐騙(21%)。