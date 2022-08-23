【樓價續跌】8月暫錄70宗二手蝕讓　數量今年最多

近月本港二手樓市跌勢加劇，業主為求套現而蝕讓出貨的個案飆升。8月市場已出現近70宗住宅帳面虧損轉讓成交，創今年單月新高，比7月全月多逾兩成。個別半新盤更是「賣一間、蝕一間」，何文田加多利軒最新有納米戶蝕讓價易手，單位約5年跌價近10%。

綜合市場資料，上月全月二手住宅市場出現50餘宗帳面貶值成交，即使是今年最多同類個案的3月，亦僅出現逾60宗。而截至周一(22日)為止，8月同類個案已超出今年其他月份的全月水平，至於本月的蝕讓成交中，佔逾50宗或高逾70%的個案，都是於2018年或2019年時購入。

第一城錄4損手 最多貶13%

8月藍籌屋苑蝕讓個案明顯增多，其中沙田第一城錄至少4宗，樓價貶值幅度介乎約3至13%，若以本月該屋苑錄約22宗整體買賣計，佔約18%為蝕本成交。其次是鰂魚涌太古城，同期錄兩宗蝕讓。而同區有新盤推出的屯門御半山，本月已錄至少4宗帳面貶值轉手個案。

市場昨單日再出現至少4宗蝕讓，市場消息稱，加多利軒一個高層單位，實用面積約181方呎，開放式設計，市傳以約400萬元易手，呎價約22,099元。資料顯示，原業主於2017年購入單位，帳面貶值逾40萬元。該盤過去約一個月已錄4宗帳面虧損成交。

同以細單位供應為主的市區盤旺角利奧坊‧凱岸都錄蝕讓。香港置業曾家輝指，屋苑1座中層J室，實用面積約249方呎，一房間隔，以約585萬元放盤約一個月後，以約570萬元售出，呎價約22,892元。資料顯示，原業主於2018年7月以約620.3萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓約50.3萬元。

豪宅情況相若。中原伍國俊稱，九龍塘蟠龍閣A座高層1室，實用面積約1,631方呎，套四房間隔，開價4,500萬元，曾調低叫價至3,700萬元，因市況再減至3,200萬元，終連車位售2,920萬元，呎價約17,903元，原業主持貨約4年，帳面蝕約80萬元離場。

美聯佘錦驊則指，筲箕灣香島2座高層A室四房大戶，減價100萬元，連車位售2,600萬元，呎價約21,886元。資料顯示，原業主於2017年3月以約2,657萬元購入。

映灣園移民盤啃辣稅易手

此外，昨日市場亦錄至少4宗明賺實蝕個案，個別更要蝕辣招稅。中原陳偉業表示，東涌映灣園7座低層A室套三房戶，叫價1,008萬元，原業主移民急售，減至970萬元沽出，呎價約10,887元，雖然單位於2020年12月以898萬元購入，但需付10%額外印花稅，扣除稅款已需蝕約25萬元。