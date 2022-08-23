道期向上　美匯指數逼109

●美匯指數報108.92；港匯見7.8468；離岸人民幣(CNH)報6.8678；美元兌日圓報137.24；歐元兌美元0.9931；英鎊報1.1762。金價報1,741美元。油價方面，布油報97.32美元，紐油報91.4美元。比特幣企21,360萬美元水平。道指期貨升78點，報33,134點。

●市後關注點

16:00 歐元區8月製造業PMI初值

16:30 英國8月製造業PMI初值

21:45 美國8月Markit製造業PMI初值

22:00 歐元區8月消費者信心指數初值

22:00 美國7月新屋銷售

●恒生指數全日收報19,503點，跌153點或0.78%；國企指數收報6,648點，跌46點或0.69%；科技指數收報4,141點，跌11點或0.26%。主板成交866億港元。

-思捷環球盈警，股價最多挫逾24%。

-銀債今起接受認購，不設二手交易，預揸3年。

●體品股業績：

-安踏體育半年少賺6.5%派息增，股價飆4%。

-特步中期多賺38%，派息13仙。

-361度上半年純利升37%，不派息。

●滬綜指收3,276點，微跌1點或0.05%。釀酒股領跌1.4%，飛機製造股跌1%。

●傳內銀採取非常規操作誇大貸款量

●內地多家叫車平台遭提醒式約談，滴滴及美團有份。

●俄羅斯財政部傳研究發人民幣債券，瞄準內地投資者。

●美國前財長：聯儲局宜積極加息，即使損害經濟。

●印尼央行加息0.25厘，超預期。

能源危機：

-加拿大擬直接運送液化天然氣至歐洲。

-斷氣危機！德能源巨頭Uniper月底重啟燃煤發電。