【產經直播】港股隨時再穿19500關？

隔晚美股顯著下跌，加上A股及人民幣下跌，港股周二(23日)反覆下跌，恒指低開12點後，曾經升過44點，但之後再次回落，最終收跌153點，報19,503點，成交僅有866億元。港股隨時再穿19,500關？

內地高溫天氣持續，煤電股繼續走強，相關股份已經升咗一浸，仲應唔應該追入？真係要喺煤炭同電力股二擇其一嘅話，又應該點揀？

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