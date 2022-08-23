【產經直播】港股隨時再穿19500關？
2022年08月23日 16:35
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隔晚美股顯著下跌，加上A股及人民幣下跌，港股周二(23日)反覆下跌，恒指低開12點後，曾經升過44點，但之後再次回落，最終收跌153點，報19,503點，成交僅有866億元。港股隨時再穿19,500關？
多隻體育用品股公布業績，其中藍籌股安踏體育(02020)上半年股東應佔溢利按年跌6.56%，但增加派息，股價升4%，追入仲有冇着數？另外，361度(01361)及特步國際(01368)中期分別多賺37.23%及38.42%，但股價個別發展，體育用品股前景係點？
內地高溫天氣持續，煤電股繼續走強，相關股份已經升咗一浸，仲應唔應該追入？真係要喺煤炭同電力股二擇其一嘅話，又應該點揀？
郵儲銀行(01658)上半年淨利潤按年增14.88%，惟股價挫半成，有咩原因？下周將有多隻藍籌內銀股公布業績，會唔會受同樣問題困擾？內地人行降LPR，對內銀影響又孰好孰壞？另外，個別內房股今日繼續升，升勢仲可以持續幾耐？
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