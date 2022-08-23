貿發局：港府積極考慮放寬抵港人士　朝正確方向進發

市傳港府有意放寬海外抵港人士，於4天的醫學監察期間，持「黃碼」時出入展覽場所。香港貿發局副總裁張淑芬未有正面回應傳聞真偽，僅指政府一直積極考慮放寬事宜，並向正確的方向進發。

她指出，一直與港府緊密溝通，並反映業界的意見，當局亦有留意業界的訴求，惟調整防疫措施需要作全盤考慮，包括貿易發展或公眾衞生健康等，而當局希望每次調整均「向前行」並不再「退後」，故決定會較慬慎，會視乎整體環境逐步放寬。

她強調，展覽業界不會停留於「3+4」的抵港隔離政策，隨着新冠肺炎疫苗接種率上升，更有條件鬆綁防疫措施，屆時展覽業界可以受惠。

多個大型國際展覽棄港，改道至無抵港隔離限制的新加坡。張氏指，本港既有優勢沒有失去，例如優越的地理位置、高度資訊流通、人才自由流動等，只是疫情窒礙部分優勢未能完全發揮，現時買家儲備仍然強勁，經香港進入內地市場或內地經香港去其他地區發展的情況依然理想，認為香港作為平台，較新加坡具絕對優勢，對吸引大型展覽來港仍有信心。

她提到，受疫情影響，過去亦作出多項應對措施，包括加強網上及實體展覽結合，推出網上渠道，配對海外買家及品牌，為業界作緩衝。