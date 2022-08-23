石藥︰mRNA新冠疫苗測試結果符預期

該研究針對18歲及以上已接種新冠疫苗的健康人群，把受驗者分成5組，其中1組不打SYS6006，繼續打滅活疫苗(科興疫苗的技術)，以作對照比較；其餘4組都會打SYS6006，其中2組事先打過2劑滅活疫苗，2組事先打過3劑重組蛋白(台灣高端疫苗的技術)，差異在於SYS6006的注射量。

石藥稱，SYS6006具有良好的安全性，除注射部位疼痛發生率較高外，其他局部和全身系統性不良事件(AE)發生率低，且主要為1級輕度不良事件，未發生嚴重不良事件和特別關注不良事件，「不良事件發生率及嚴重程度顯著低於文獻報道的已上市mRNA疫苗」，與滅活疫苗的不良事件類似。

該研究亦表明，在重組蛋白疫苗上加強免疫SYS6006的3級及以上不良事件發生率，顯著低於在滅活疫苗上加強免疫SYS6006的不良事件發生率。

抵抗能力方面，本次研究的結果顯示，SYS6006「展現出了超高的免疫原性和對主要流行株BA.2超強的中和活性」，於應對變異病毒方面作為加強針顯著優勢。

石藥續稱，基於已獲得的積極的臨床數據，集團將繼續全力以赴推進SYS6006的國內及國際多中心臨床研究，力爭讓它盡快上市。

mRNA疫苗的好處據說是比起滅活疫苗能更有效率應對突如其來的變種病毒。之前有外商協會向中央進言，要求盡快批准mRNA疫苗的使用，藉此改革防疫政策。甚至有人揣測，內地想自行研發的mRNA疫苗投入使用後，始有機會改變「清零」政策。