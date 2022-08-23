【一文睇晒】銀色債券首日認購反應佳　專家籲抽25手

‧信銀國際

中信銀行(國際)於銀色債券認購首日客戶的平均認購金額超過25萬港元，亦有數名客戶認購金額達100萬港元。首天認購人數較上一批銀色債券增加超過3成，首日認購總金額亦較上一批銀色債券有雙位數增長。

信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，新一批銀色債券保證息率由去年的3.5厘上調至4厘，為歷來最高，亦比港元定期息率為高，相信銀色債券對尋求穩定收入的投資者而言甚具吸引力，因此首日認購人數及總金額較上一批高，預計今批銀債會錄得超額認購。

‧滙豐銀行

滙豐發言人表示，客戶對第7批銀色債券的認購反應熱烈，滙豐接獲的認購宗數創出銀債開售首日的新高，透過流動理財認購的比率持續上升。

由即日起至9月2日，合資格客戶經流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

‧花旗銀行

花旗銀債首日認購反應正面，查詢及認購數字符合預期。

‧上海商業銀行

上商表示，認購人數以及金額均較去年同期有顯著增幅，平均認購額約為20萬元。零售銀行業務總監陳志偉建議，有意投資者可每人申請約25手。