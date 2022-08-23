法國外貿銀行：最壞情況下　本港樓價年內恐跌5%

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，香港樓市短期內面臨3方面主要風險。她指，本港樓市在經歷了幾十年的強勁增長後，近年來大環境的變化對樓市輪番造成衝擊，使香港樓價停滯不前。2019至2021年期間，儘管全球實施量化寬鬆政策，但香港樓價僅增長4.5%，遠遠落後于其他亞洲發達經濟體。相比之下，新西蘭和澳洲分別上漲48%和28%。新加坡與香港相似度最高的經濟體，同期內樓價也上漲13%。

香港樓市短期內面臨3方面的挑戰。首先，滙豐銀行近來首次宣布上調H按封頂息率，為主要銀行中首例，預期將對其他銀行造成一系列連鎖反應，銀行採取行動調整最優惠利率(P)只是時間問題。

其次，移民潮將會影響市場情緒。雖然難以計算淨流出人口中的移民佔比，但房地產市場無疑出現了更多與移民相關的拋售。同時，出入境管制增加了內地和海外人士來港定居的難度，這對樓市的短期需求來說也是一個打擊。

第三，持續的防疫措施和限制對於經濟而言是弊大於利的，尤其是家庭購買力受到了進一步削弱。家庭收入的兩年平均增速已連續九個季度呈現負增長，在最近的2022年第二季度仍下降0.8%。

在利率上升、出入境管制依然嚴格和經濟前景黯淡等多重挑戰下，香港房地產行業短期內將面臨較大阻力。該行預計今年港P將提高至少25點子。房屋交易量可能會保持現在的水平，但如果疫情清零政策和出入境管制措施沒有較大改善，那麼房價在未來12個月可能會下降5%。