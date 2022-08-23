貝殼次季轉蝕18億人民幣　擬回購10億美元

第二季淨收入雖然按年挫43%至137.77億元，但亦超過公司指引上限及市場一致預期，且較今年首季回升近一成。對於第三季，貝殼預計淨收入總額將介於165億至170億元，按年或降約6.1至8.8%。該預測計及近期房地產相關政策和措施的潛在影響、部分地區出現疫情並實施相應限制措施，情況仍存在不確定性，可能繼續對公司的運營產生不利影響，以及公司目前對業務狀況和市況的初步看法，上述情況均可能發生變動。

據公告，貝殼提議建立一項股份回購計劃，可於12個月內購買最多10億美元的A類普通股或美國存託股份(ADS)。在股東周年大會上批准回購一般授權後，公司預計將在法律允許的情況下盡快進行回購。貝殼A類普通股剛於今年5月以介紹形式在香港主板上市，並首次在港上市後公布上半年業績，半年淨虧損達24.86億元，按年亦由盈轉虧。