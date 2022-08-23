寧德時代半年多賺1.56倍　原料漲價拖垮毛利率

主打的動力電池系統業務方面，期內收入按年增長1.59倍至791.42億元，惟營業成本漲幅達到1.86倍，拖累毛利率按年倒退7.96個百分點至15.04%。鋰電池材料分部收入按年增長1.74倍至136.69億元，惟營業成本漲幅也達到1.75倍，因此毛利率也跌0.5個百分點至20.65%。

寧德時代稱，已建立及時追蹤重要原材料市場供求和價格變動的信息系統，通過提前採購等措施保障原材料供應及控制採購成本；又已採取簽署長期協議訂單、投資合作、回收利用、自行開採等措施保障供應鏈安全，同時通過與客戶友好協商動態調整產品價格，一定程度傳導原材料漲價壓力。

不過，正如董事長曾毓群早前稱「全球每3輛電動車就有1輛用了寧德時代的電池」，業績公告再引述市場研究機構SNE Research指出，該企動力電池使用量「連續5年位列全球第一，2022年上半年全球市佔率達34.8%，比去年同期提升6.2個百分點」。