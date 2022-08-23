元宇宙殺入時尚界！就連香港國際時尚匯展都...

元宇宙熱潮一早就殺入時尚奢華品牌，每年時裝界盛事香港國際時尚匯展(CENTRESTAGE)亦趕上潮流，加入元宇宙概念。香港貿發局副總裁張淑芬(Sophia)表示，今年展覽將於9月9至11日舉行，場地加入大量科技元素，例如AR(虛擬實境)換裝、創造專屬虛擬化身(Avatar)，建立虛擬世界CENTRESTAGE，並提升互動體驗。

佢又話，舊年開放予公眾入場反應良好，所以今次乘勝追擊，再次開放予公眾，不再限制只有貿易買家參與，而好多時裝設計師品牌未必有自身嘅零售渠道，參展就可以睇下公眾接受程度，並拓展零售銷售，同時又可以做到貿易生意，一舉兩得，預計展覽可吸引1萬至2萬人次入場。

今次展覽有來自15個國家或地區、超過230個品牌參展，睇嚟入場人士要帶定足夠「彈藥」至得。唔單止可以買靚衫，仲有20場時裝表演睇、超過30個活動參加。Sophia同絲絲講，時裝表演設有網上直播，可以透過官方社交平台、時尚網站等合作伙伴，可以隨地睇好show！展會期間亦會有多場研討會，講下人工智能(AI)可以點應在喺時裝金業、可持續發展等，當然唔少得明年潮流趨勢。

雖然本港抵港隔離政策已放寬至「3+4」(即3天酒店隔離及4天居家醫學檢疫)，但對唔少海外商家嚟講並唔吸引。正所謂上有政策，下有對策。Sophia話，今次會加強網上及實體展覽結合，貿發局亦有設置網上平台，為買家及參展商進行配對。至於海外品牌亦有透過本地代理參展，一早就寄咗啲衫嚟香港，所以會場內都有泰國、英國等設計師品牌。

值得留意的是，今年CENTRESTAGE將會與貿發局香港鐘表展及國際名表薈萃同期舉行。