龍源電力半年利潤跌17%　不派中期息

對於龍源這種可再生能源發電企業來說，市場對其業績的一大焦點是其應收帳款水平，以窺探其可再生能源電價補貼被「拖數」的情況，以及收回了多少。龍源6月底應收第三方款項（主要就是被「拖數」的電價補貼）為300.46億元，比起去年底的304.46億元略有下降。

龍源坦言，「電價附加（補貼）須視乎有關政府機關向當地電網公司作出資金分配而收取，因此結算時間相對較長。」截至今年6月30日，大部分相關項目已獲得可再生能源附加補助資金審批，部分項目正在申請審批中，董事會認為將在適當時候獲得批准。可再生能源附加補助資金按照現行政府政策和財政部的普遍支付趨勢進行結算，當前沒有結算的截止日期。考慮到電網公司從未出現過違約情形，且該可再生能源附加補助資金由中國政府提供資金，因此，無需針對應收可再生能源補貼計提減值準備。

另外，該企今年上半年在國內的風電產能為25,291.34兆瓦，按年增長14.91%，以遼寧和江蘇海上尤其顯著，按年分別增長37.67%及38.25%，江蘇的海上項目已經取代河北，成為集團僅次次內蒙古的第二大風電產能基地。