全球「幣」翳！美元獨強　歐亞貨幣貶值無止境？

全球匯市屆決戰時刻！自俄羅斯上周五宣布本月底斷供歐洲天然氣3日，加上中國多地周末延長限電令和周一減息後，資金一窩蜂擁入美元，大鱷更破紀錄豪賭本周五聯儲局主席鮑威爾企硬9月加息0.5至0.75厘，令非美貨幣近日「跌」無止境。更甚的是，亞洲央行因耗掉不少美元托匯，恐要減持歐元以維持外儲適當比重，促使華爾街警告歐元跌浪僅剛開始！

外媒報道，對沖基金對聯儲局堅持鷹派的押注達空前高位。數據顯示，以美債作抵押品的擔保隔夜融資利率(SOFR)期貨被大舉沽空，淡倉合約達破紀錄的69.5萬張，相當約每波動一點子，就影響1,700萬美元。簡而言之，這是對賭鮑威爾周五不會放鴿。與此同時，大鱷又對賭10年期美債息一個月內高見3.7厘，而該債息周二處3厘水平，即豪賭美國9月加息0.5至0.75厘無懸念。

不少資深人士認為，美元順境似乎完好無損，買美元是最簡單的外匯交易，在基本因素和聯儲局表態發生重大變化前，整個世界如此緊張，賣出美元絕對是愚蠢的。

能源緊絀 英鎊近兩年半低

事實上，環顧全球主要經濟體，歐元區及中國皆有其弊。歐元區周二公布8月製造業採購經理指數(PMI)初值僅49.7，創26個月新低；服務業PMI報50.2，創17個月最低，令綜合PMI處49.2的收縮水平，為18個月最殘。區內經濟景氣連跌兩個月，新訂單進一步下滑，無論是德法，抑或已脫歐的英國，統統不濟。

禍不單行是俄國續打能源戰，繼月底關閉「北溪一號」管道3天後，處理全球1%石油出口的俄國輸油管營運商CPC最新透露系統受損，3個連繫點當中有兩個需停運搶修，未有重開時間表，意味產油和輸送量將驟減，讓歐洲能源供應再添陰霾，天然氣期貨價周二仍處每兆瓦時273歐元水平，為去年同期15倍。歐元兌美元周二殘見99.01美仙，續創20年新低；同受能源荒威脅的英鎊低見1.1718美元，續創2020年3月來低位。

亞洲方面，反映官方意願的人民幣兌每美元中間價周二報6.8523元，按日大跌325點子，創近兩年低位；反映國際市場的離岸價逼近6.9元關口，即每百港元兌約88元人民幣。分析認同美元上漲趨勢未完令人民幣受壓；滙豐料人民幣匯價年底見6.9元，到明年中為6.95元。

區內跌得更殘的是韓圜，兌每美元周一跌穿1,340關口，為2009年4月來首次，周二續於低位徘徊後，迫使當局對市場投機發口頭警告，揚言徹查海外是否有惡意沽空，匯價才勉強倒升。分析指，南韓於今年首季耗了83億美元外儲捍衞匯價，截至7月外儲餘額4,386億美元，低於國際建議的6,000億至7,000億美元，加上今年首7個月錄貿易逆差152億美元，有別以往淨收外匯，故惹來大鱷狙擊。

誠然，為遏制本幣跌勢，印度、泰韓的外儲規模今年已降1,150億美元。荷蘭國際集團認為，歐元勢展跌浪是因亞洲國家減持歐元，以重新平衡外匯投資組合。面對美元飆升，亞洲地區國家今年花費大量美元購買本幣，使其整體持倉失衡，故現需減持歐元，讓外儲中的貨幣恢復正確權重，估計每月涉數十億歐元沽盤。市場也近乎一致看淡歐元，估下月見97美仙，最悲看95美仙；沽空日圓也可能捲土重來，兌每美元目標140水平。

美元獨強下，印尼周二意外加息0.25厘，令基準利率達3.75厘，當局坦承通脹壓力太大。鄰國新加坡周二亦公布7月消費物價格指數(CPI)按年升7%，創14年新高。然而，與美交惡的莫斯科證券交易所最新宣布，自8月29日起禁用美元作抵押品為交易擔保，其欲降低依賴西方貨幣的意圖顯而易見。