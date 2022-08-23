價回7年前！海怡半島三房1500萬沽　較6月成交價跌19%

樓價不斷下滑，市區藍籌屋苑頻錄跌價成交，鴨脷洲海怡半島有套三房單位以1,500萬元易手，較6月份同類型成交低價約19%，重返2015年水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島8月錄得8宗買賣，包括15座低層H室，實用面積約863方呎，套三房套間隔及工人房，享全海景，以1,500萬元易手，呎價約17,381元，較同類型單位6月成交價低約19%，重返2015年水平，買家屬於投資客。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富雅花園金桂閣高層E室，實用面積約420方呎，兩房間隔，叫價680萬元，最終減價52萬至628萬元成交，減幅約7.6%，呎價約14,952元。

●中原林美珊稱，跑馬地新暉閣連天台特色戶，實用面積約346方呎，兩房間隔，望街景，以568萬元易手，呎價約16,416元，原業主於2001年以140萬元買入，持貨約21年帳面獲利428萬元，單位升值約3.06倍。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨8月至今暫錄約15宗買賣，該盤4期百老匯街83號中層A室，實用面積約869方呎，套三房間隔，最初開價998萬元，議價後以955萬元成交，呎價約10,990元，新買家為同區換樓客。

●香港置業曾家輝指，長沙灣昇悅居3座中層H室，實用面積約512方呎，兩房連露台間隔，以約890萬元放盤約六星期後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價55萬元，以約835萬元易手，呎價約16,309元，新買家為首置客，睇樓1次即決定入市。

●世紀21富山劉倩彤稱，牛池灣居屋彩興苑B座中層11室，實用面積約452方呎，兩房間隔，未補價第二市場以580萬元成交，原業主放盤3個月，減價38萬元成交，呎價約12,832元，單位較購入時帳面升值211萬元。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳帝景灣8座中層B室，實用面積約551方呎，兩房間隔，享內園景，以1,030萬元易手，呎價約18,693元，原業主於2015年7月以766萬元購入，持貨約7年帳面獲利264萬元離場，單位升值約34%。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山迎海‧星灣19座中層G室，實用面積約566方呎，一房間隔，望全海景，原叫價1,038萬元，放盤半年減價78萬元，成交價960萬元，減幅約7.5%，呎價約16,961元。原業主於2015年7月購入上址，當時作價702萬元，持貨至今帳面獲利258萬元，單位升值約37%。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區8月暫錄約41宗二手買賣，包括迎海．星灣19座中層G室，實用面積約566方呎，一房連儲物房間隔，放盤時開價約1,000萬元，議價後以960萬元易手，呎價約16,961元，新買家為用家。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城46座低層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤一星期減價65萬元，以455萬元獲承接，減幅達約12.5%，呎價約16,021元。原業主於2016年11月以405萬元購入上址，持貨逾5年帳面獲利50萬元，升值約12%。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田綠怡雅苑3座中層E室，實用面積約513方呎，兩房間隔，放盤3個月叫價608萬元，減價18萬元，未補價第二市場成交價590萬元，呎價約11,501元。原業主於2016年9月以395萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約195萬元，升值約49%。

●中原霍栢雄表示，大埔鹿茵山莊錄本月首宗成交，單位為8座低層D室，實用面積約1,692方呎，三房連套房間隔，開價約2,450萬元放售，議價後減至2,280萬元連兩個車位易手，呎價約13,475元。原業主於2007年以約1,520萬元購入單位，持貨15年帳面獲利約760萬元，升值約50%。

●中原楊頌堯指出，大埔昌運中心4座中層E室，實用面積約342方呎，兩房間隔，放盤時開價約560萬元，議價後以502萬元沽出，實用面積呎價14678元。原業主於1997年以188萬元購入單位，持貨25年帳面獲利314萬元，升值約1.67倍。

●中原區國健稱，上水維也納花園3座中層C室，實用面積約732方呎，套三房間隔，放盤時開價約710萬元，經議價後以687萬元獲承接，呎價約9,385元，新買家為換樓客，購入單位自用。

●世紀21天生鄭少坤表示，屯門掃管笏NAPA第6A座低層A室，實用面積約808方呎，三房連套房間隔，原叫價868萬元，放盤逾1年，獲同區換樓客洽購，以850萬元成交，減幅約2.1%，呎價約10,520元。原業主於2017年3月以約839.7萬元入市，持貨逾5年帳面僅賺10.3萬元，單位只升值約1.2%，扣除使費損手離場。

●美聯陳偉健透露，葵涌居屋葵俊苑葵豐閣中層9室，實用面積約645方呎，望市景，已補價自由市場放盤僅約兩個月，速獲同區上車用家垂青，睇樓僅數天，由原先開價868萬元，累減66萬元，以802萬元成交，呎價約12,434元。