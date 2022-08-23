內地企業變陣自救　任正非：華為要「活下來」...

全球經貿戰如火如荼，被美國重點打壓的內地通訊設備巨頭華為，即使有「中國最具影響力領袖」之稱的任正非領軍，今年上半年成績仍遭外界形容為「倒退」。身為華為創始人的任正非隨即決定調整公司大方向，強調把「活下來」作為最主要綱領，一語道破眼前全球經濟危機的箇中真諦。

內媒指出，任正非在公司內部論壇發表文章，提及公司要從追求規模轉向追求利潤和現金流。面對全球經濟將面臨衰退、消費力下降，華為應改變思路和經營方針，保證渡過未來3年的危機，包括邊緣業務全線收縮和關閉，員工考核和獎金要和實際經營結果掛鈎，把寒氣傳遞給每個人，反映地緣政治與外圍經濟的雙重壓力對華為帶來不確定性，已迫使該企出力自救。