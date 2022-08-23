內地企業變陣自救 任正非：華為要「活下來」...
2022年08月23日 20:27
東網電視更多新聞短片
全球經貿戰如火如荼，被美國重點打壓的內地通訊設備巨頭華為，即使有「中國最具影響力領袖」之稱的任正非領軍，今年上半年成績仍遭外界形容為「倒退」。身為華為創始人的任正非隨即決定調整公司大方向，強調把「活下來」作為最主要綱領，一語道破眼前全球經濟危機的箇中真諦。
內媒指出，任正非在公司內部論壇發表文章，提及公司要從追求規模轉向追求利潤和現金流。面對全球經濟將面臨衰退、消費力下降，華為應改變思路和經營方針，保證渡過未來3年的危機，包括邊緣業務全線收縮和關閉，員工考核和獎金要和實際經營結果掛鈎，把寒氣傳遞給每個人，反映地緣政治與外圍經濟的雙重壓力對華為帶來不確定性，已迫使該企出力自救。
同樣在落力自救的中資企業中，不得不數內房企。上月初曾披露未能如期償還境外債的世茂集團(00813)，據報已於上周五把境外債務初步重組方案交到債權人小組的財務顧問，包括46.5億元的銀團貸款計劃以攤銷方式在未來3至6年內支付、總額達71.3億元的債券將在重組生效後發行6批、期限介乎39至93個月的新票據置換，以不削本金、保證利息為主，惟該企自4月起已停牌多時。
至於擁國資背景、被外界認為財力雄厚的華潤置地(01109)在人事調整上，可能更難預測，今年5月才兼任主席的公司總裁李欣上月底辭任總裁一職，由執董吳秉琪上任為總裁，明顯有意把主席及行政總裁之角色分開。內地部門公告，華潤置地前主席唐勇涉嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對其進行紀律審查，四川省及綿陽市監委亦正對其進行監察調查。唐勇早於2019年12月中，已因其他工作安排而辭任該企主席，在任時間不足一年。