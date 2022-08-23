旺角新盤最快明日公布價單 啟德項目料周內上載樓書
2022年08月23日 21:30
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熱賣的新界區新盤部署最後一擊之際，市區新盤亦加快推售步伐。其中，旺角新盤最快明日公布首張價單，而啟德全新盤亦準備周內上載樓書，新一輪市區新盤戰醞釀爆發。
●屯門NOVO LAND第1B期周六發售188伙
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND第1B期，周二(23日)公布最新銷售安排，落實將於周六(27日)作最後一輪大型銷售。新地副董事總經理雷霆表示，最後一輪大型銷售的單位涉及188伙，當中包括170伙價單發售及18伙招標出售。雷霆指，過去數輪銷售可見市場上有大量向隅客，相信項目最後一輪銷售會掀起搶購熱潮。
新地代理總經理陳漢麟指出，第1B期尾輪銷售的價單單位涵蓋12伙開放式、63伙一房、77伙兩房、14伙三房單位及4伙連平台特色戶。以定價計市值約11億港元。
他續稱，即將發售的招標單位主要屬三房大單位、連平台特色戶，另有1伙為頂層連私人游泳池特色戶。發售當日會設兩個時段揀樓，優先的A組買家須購入1伙三房單位或2至4伙指明單位，該組設有47伙 ，而B組買家則可購入1至2伙。項目將於周四(25日)晚上8時截票，周五(26日)將進行抽籤。
●大埔林海山城四房特色房6091萬元招標沽
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周二(23日)透過招標沽出10座5樓A室頂層特色戶，實用面積2,316方呎，屬四房間隔，連1,330方呎平台，成交價6,091.08萬港元，呎價為26,300元。該盤至今累沽3伙，套現超過1億元。
希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，項目自開放現樓經布置單位予準買家預約參觀以來，睇樓量保持平穩，吸引不少具實力的準買家及投資者的關注和青睞。
香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅指，上述最新沽出的單位擁寬闊客飯廳連接平台，另私人天台以室外旋轉樓梯連接。此外，該盤日前上載銷售安排，將於周五(26日)起招標發售61伙。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway連天台戶售1024萬元
恒基地產(00012)發展的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，周二(23日)錄得頂層特色戶成交。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目透過招標售出A座22樓2室，實用面積為499方呎，屬兩房連儲物室間隔，附連60方呎平台及400方呎天台，住客可從廚房步出私人平台，再沿樓梯直上天台，天台設有燒烤爐。該單位成交價1,024.45萬元，呎價20,530元。
●旺角Larchwood首度開放示範單位
宏安地產(01243)旗下旺角單幢式住宅Larchwood部署短期內開價，周二(23日)率先開放兩個無改動的連裝修示範單位供傳媒預覽，分別為開放式及一房間隔。
其中開放式示範單位參照22樓E室搭建，實用面積202方呎，附連22方呎露台，開放式廚房靠近窗戶，位於露台旁邊。單位樓層高度約3.5米，睡床設於閣樓，增加室內起居空間。
另一個單位以26樓F室為藍本，一房套房間隔，實用面積267方呎，同樣附有22方呎露台，露台放置洗衣機及餐飲空間，單位入口設有玄關，連接開放式廚房，睡房位置闢設閣樓，下層為飯廳及衣櫃，上層放置睡床。
●西南九龍維港滙II 周六發售128伙
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(23日)上載最新銷售安排，落實本周六(27日)發售128伙，包括58伙價單單位及70伙招標發售的單位。
據銷售安排顯示，該批單位包括9伙首次推出的6座B室，為實用面積490方呎的兩房單位。當中，入場戶為6座3樓B室，實用面積490方呎，採兩房連開放式廚房間隔，享有海景，折實售價1,166.72萬元，折實呎價約23,811元。而上述招標單位的招標期由8月27日至12月31日。據悉，整個維港滙系列項目累售786伙，套現逾112億元。
●沙田大埔公路畢架．金峰三房售2,680萬元
遠東發展(00035)的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，周二(23日)最新沽出1座8樓B室，實用面積1,337方呎，採三房間隔，設私人升降機大堂，連1個車位以2,680萬元成交，呎價約20,045元。
●啟德THE HENLEY II兩房售出1,904萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，最新沽出1座28樓C室，實用面積542方呎，兩房間隔，以1,904.85萬元成交，呎價約35,145元。