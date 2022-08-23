美股好淡爭持　Zoom績後挫12%

美國8月標普服務業採購經理指數報44.1，遠差過預期，創下27個月新低。美股3大指數早段偏軟，道指跌31點，至33,032點；標指跌1點，至4,136點；以科技股為主的納指升3點，至12,385點。港股夜期報19,402點，跌65點，低水101點。

隨着實體經濟活動進一步復甦，在疫情期間一度受惠社交距離限制的企業正面臨困境。視像會議公司Zoom公布截至7月底止第二財季業績，期內收入按年增長7.63%至10.99億美元，較前一季度的增幅12.29%大幅回落4.66個百分點；按季比較增長更只得2.38%。撇除非經常項目後的非公認會計準則(non-GAAP)純利為3.23億美元，按年跌22.06%

Zoom財務總監Kelly Steckelberg解釋，上季收入增長放緩，主要是受美元升值影響。不過，該公司也下調全年業績指引，料收入介乎43.85億至43.95億美元，以中位數計較之前預測低3.3%；經調整每股盈利3.66至3.69美元。公司股價於周二早段曾挫12.42%。

梅西百貨(Macy's)公布截至7月30日止季度業績，期內收入按年跌0.83%至56億美元；淨利潤倒退20.28%至2.75億美元。該企把全年收入預測中位數從原來的245.8億美元，下調至244.6億美元。

企業紛紛下調業績展望，反映出實體經濟開始轉差。全美商業經濟協會(NABE)最新調查指出，72%受訪的經濟學家預估美國經濟衰退明年中開始，並對經濟「軟着陸」抱懷疑態度。