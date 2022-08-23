九龍上車盤高位冧2成　港島藍籌盤做價重回7年前

二手樓價回落，上車盤入場門檻明顯下降。市區上車指標牛頭角得寶花園兩房單位，減價後以505萬元售出，屬同類型單位近兩年新低，最近做價較高位跌約兩成。

美聯黃家明表示，上述單位為B座中層1室，實用面積約382方呎，曾叫價570萬元，減價65萬元後獲睇樓一個月的外區客承接，呎價約13,220元。資料顯示，同座同室單位2020年至今錄至少5宗登記，做價由575萬至632萬元。

另屯門「置樂三寶」樓價跌穿「3球」。市場消息透露，麗寶大廈高層D室，實用面積約238方呎，曾叫價300萬元，日前以298萬元售出，呎價約12,521元。據了解，除了上月利寶大廈錄得一宗225萬元的「無契」單位成交外，「三寶」今年未錄低於300萬元成交。

港島藍籌屋苑跌勢同樣顯著。中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島15座低層H室套三房戶，實用面積約863方呎，享全海景，獲投資客以1,500萬元購入，呎價約17,381元，較同類型單位6月做價低約19%，重返2015年水平。

此外，二手住宅蝕讓成風，納米樓樓價跌得「最甘」。長沙灣曉悅開放式單位，以蝕本價放售，再劈價至352萬元售出，約4年帳面貶值近20%。

美聯吳志輝表示，上述單位為中低層D室，實用面積約193方呎，今年3月以398萬元放售，最終累減46萬元售出，呎價約18,238元。原業主於2018年9月於二手市場以438萬元購入，帳面蝕86萬元離場。

青衣灝景灣於1997年樓市爆破後，曾湧現大批「蟹貨」，近日再錄蝕讓。中原李子清指，該盤8座高層A室套三房戶，實用面積約788方呎，望海景，有裝修，今年5月開價1,510萬元，終累減約9.6%，以1,365萬元售，呎價約17,322元。原業主持貨約3年，帳面虧蝕92萬元。

該行溫旭銘亦稱，元朗蝶翠峰13座中層A室，實用面積約520方呎，兩房間隔，議價後共減58萬元，以570萬元沽出，呎價約10,962元。原業主於2018年8月買入單位，因需要換樓而沽貨，持有單位約4年帳蝕30萬元。

居屋王難敵跌市。市場消息透露，樂富富強苑C座極低層戶，實用面積約401方呎，已補價自由市場曾叫價535萬元，其後減至495萬元售出，呎價約12,344元。原業主持貨約4年，帳蝕約35萬元。