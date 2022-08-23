擬出年推新車撼Model Y　小鵬美股照冧13%

該企表示，本季交付指引數據已經把調價、促銷等因素考慮進去，總體上促銷力度小於提價的上升。

不僅如此，該企預告，2023年上半年會推出一款B級車跟特斯拉(Tesla)Model Y形成競爭。2023年推出的B級和C級車共將研發至少6款汽車，兩個平台的生命周期將達到3年；到2025年，2個平台能夠進行快速升級，進入下一步的智能化和電動化。公司認為，其在整車進入了3至6年的平台化周期。

其他車款方面，管理層稱，備受關注的G9將集團電動化技術提升了一代，G9及其後續的新車型都將全面支持超快充電體系。新一代超快充樁功率比當前行業主流的120千瓦快充樁高出4倍，而單樁成本與上一代快充樁持平。

該企表示，明年推出新車型後，舊款車型的銷量相信仍會繼續增長，P7是核心產品，明年還將升級改款，相信會吸引更多顧客；預計G9月交付量會超過P7。

對於近期四川用電調控，首席執行官何小鵬表示，小鵬已經和相關供應鏈企業有提前的溝通，目前來看限電對公司影響並不大。