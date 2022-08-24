鄭勤龍：港股短線仍偏淡

由卦象顯示，恒指走勢正處於《山火賁》變《風火家人》之中，在易經中，「火」性向上， 今「賁」卦和「家人」卦皆帶有「火」的元素，因此若將其意象應用在恒指的表現上，便可預示恒指在短期內的走勢或有利反彈。

承接上文預示指數在短期內的走勢或有利於築底回升的《震為雷》變《兌為澤》卦，恒指上周三(17日)在19,995點開市，隨後大市因受到聯儲局官員發表支持加息的鷹派言論，指數一度反覆回落至昨日的19,377點低位，然而港股同時亦因受惠於中國人民銀行前周意外地下調中期借貸便利(MLF)、逆回購利率和下調貸款市場報價利率(LPR)等等利好因素，所以市場在憧憬內地減息下，港股的跌幅巳相對預期的為少。昨日大市下跌了153點，收報19,503點，可說是已應驗了帶有脫困之意及有利港股築底的「兌為澤」卦卦象。

「賁」卦則為日在山下之象，由於黃昏或黎明皆屬此象，因此暫難定吉凶，然而由於「賁」卦帶有修飾之象，可引申為反彈之動力。此外「家人」卦為木火通明之象，亦有利大市短線的表現，

故此，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為指數在短期內的走勢或仍偏淡，但卻不宜太過悲觀。

玄學金融家 鄭勤龍