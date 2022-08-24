陳錦興：翰森制藥有利好消息撐

翰森是中國以研發創新為驅動的製藥企業之一，在中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染及代謝疾病等領域建立領先地位。2021年有5款1類創新藥於中國獲批上市，去年創新藥銷售收入約人民幣42.02億，增長168.9%，收入佔比由18%升至42.3%。

去年股價大幅滑落，主要受帶量採購政策影響，令仿制藥價大幅下降，市場憂慮前景欠清晰。然而今年以來，股價走出低迷，市場已充分消化醫藥市場的監管環境，而其創新藥的增長料持續，特別是核心產品阿莫替尼的增長前景佳，料中期業績將繼續反映其創新藥的潛力。

還有，翰森上周終被納入恒指成分股，料可增強市場的關注度。公司亦宣布與蓋茨基金會合作開拓新冠候選藥，獲得抗新冠候選新藥「GDI-4405系列」於全球開發、生產及商業化的獨家權利。現價計，預測市盈率29倍，未來盈利增長約10至15%，估值合理，建議16港元吸納，向上阻力位18.5元，向下跌穿支持位14.5止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)