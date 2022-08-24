道指跌154點　布油重上100美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.51；港匯見7.846；離岸人民幣(CNH)報6.8541；美元兌日圓處136.77；歐元報0.9966，英鎊報1.1834。金價處1,746.43美元。布油報100.14美元，紐油處93.71美元。比特幣報2.15萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●道指收報32,909點，跌154點或0.47%；標指收報4,128點，跌9點或0.22%；納指收報12,381點，跌少於1點。

●美國8月標普服務業採購經理指數報44.1，遠差過預期，創下27個月新低。

●全美商業經濟協會(NABE)最新調查指出，72%受訪的經濟學家預估，美國經濟衰退將由明年中開始，並對經濟「軟着陸」抱懷疑態度。

●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報19,491點，跌12點。

●即月恒生指數夜期收報19,495點，升28點，低水8點，成交16,891張。

●美國聯儲局公布貼現率會議紀錄指出，兩名地區儲備銀行行長曾支持加息1厘的建議。

●美國白宮向下修訂2022年度財政赤字預測，最新為1.032萬億美元，較3月的估計數字低3,830億美元。

●外媒報道，社交媒體Facebook母公司Meta，以及中國影片應用程式抖音海外版TikTok，已經在日本註冊了當地子公司和全球總部。

●紐約10月期油收報每桶93.74美元，升3.38美元或3.74%；布蘭特10月期油收報每桶100.22美元，升3.74美元或3.88%，為自8月2日以來首次收市高於100美元。

●美國億萬富翁、創辦了老虎基金管理公司(Tiger Management)的投資名宿羅拔遜(Julian Robertson)於美國時間周二(23日)去世，享年90歲。他在紐約家中死於心臟併發症。

●紐約12月期金收報每安士1,761.2美元，升12.8美元或0.73%，結束連續6日下跌。

●英國富時100指數收報7,488點，跌45點或0.61%；德國DAX指數收報13,194點，跌36點或0.27%；法國CAC指數收報13,194點，跌36點或0.27%。

●內地免稅零售商中國中免以每股158港元定價，有入飛的投資者人人有份。