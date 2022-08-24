陳樂怡：內房下行壓力大　恒指宜守19178點

美國聯儲局官員連環表態支持續大幅加息抗通脹，市場預計聯儲局主席鮑威爾將會在Jacksons Hole央行年會同樣發表鷹派講話，美匯、美債息急劇走高，美股6月以來的反彈似乎已有見頂迹象。美匯走高，人民幣受壓，加上內地調低5年期LPR的幅度較預期為大，反映內房下行壓力顯著。港股受制於外圍大手加息，加上內地經濟乏力，恒指宜守5月低位19,178點。

部分以收息為目標的投資者近期好奇是否好時機吸納內銀股份。事實上，內銀第二季度業績均指向，淨息差收窄，以配合國家扶持企業的方向。加上，爛尾樓斷供潮爆發，內房資金鏈緊張，內銀資產質素惡化。貸款需求方面，7月社融按月大幅收窄，無論是企業或居民貸款同樣不振。另一方面，儘管政府多番表態促內銀加大信貸投放，但銀行亦有自身營運的考量，放貸意願偏向保守。故此，內銀營運前景充滿挑戰，追求平穩收息的投資者宜選中資電訊股，勝在業務平穩增長，加上派息指引清晰向上。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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