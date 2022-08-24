阿斯利康CEO：未來或不再研發疫苗

外媒報道，阿斯利康(AstraZeneca)行政總裁索里奧特(Pascal Soriot)周二(23日)表示，從長遠看，公司可能不會繼續疫苗業務。

報道指，新冠疫情爆發後，阿斯利康是首批生產疫苗的藥廠之一，但後來逐漸落後競爭對手。生產延遲、監管機構在罕見的副作用病例後展開調查，以及相對短的保質期帶來的擔憂，幾項因素均阻礙阿斯利康疫苗的採用。再者，阿斯利康疫苗仍未獲美國批准。

由於多國大批民眾已完成接種，全球疫苗開始出現供應過剩，同時多數人傾向使用輝瑞BNT和莫德納的mRNA疫苗作為加強劑，阿斯利康疫苗在大部分發達國家的使用已減少。

談到疫苗業務的未來，索利歐坦言，自己不能確定公司是否會繼續在這個領域，並且不確定是否會擴大針對其他疾病的疫苗業務。鑑於最早的銷售合約已履行，來自mRNA疫苗的激烈競爭，以及該公司在相關領域的專業知識相對少，這些因素令新冠疫苗的銷售放緩。投資者開始猜測阿斯利康疫苗業務未來走向。

不過，索利歐表示，並不後悔與英國牛津大學合作研發疫苗，公司已交付數十億劑疫苗，並拯救全球約600萬人的生命。新冠疫苗為阿斯利康在2021年第二暢銷的產品，總銷售額達39億美元(約304億港元)。