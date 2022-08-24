高盛經濟學家：鮑威爾不會如沃爾克般激進加息

外媒報道，市場聚焦美國聯儲局主席鮑威爾本周在Jackson Hole央行年會上的演說，料其將展現決心對抗通脹的態度，至於他究竟會有幾「鷹」？高盛首席經濟學家Jan Hatzius認為，鮑威爾將不會仿傚前主席沃克爾(Paul Volcker)勇往直前的激進加息風格，預期聯儲局9月將加息0.5厘而非0.75厘。

Hatzius認為，鮑威爾將重申7月會後記者會和7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄的內容，說明放緩加息的條件。他稱，鮑威爾仍會強調抗通脹工作未完成，聯儲局仍致力讓通脹重回2%的目標。

他表示，聯儲局已連續兩次加息0.75厘，除非經濟數據出現重大意外，否則9月將加息0.5厘。他估計，鮑威爾不會把加幅說清楚，而是表示過度緊縮有一定風險，因此比起大幅加息，稍稍放慢加息速度是合理的。

此外，Hatzius認為，聯儲局將設法取得平衡，藉由加息紓緩商品和服務的價格，同時避免經濟步入衰退。他預測，美國這輪加息循環最終將升至3.5%或高一些。

他又指，他們一直是主張經濟軟着陸，接下來將是增長降溫的環境，預計一、兩年後通脹會較現時低得多。