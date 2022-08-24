【高盛推介】阿里連日整固　資金持續吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：日前傳出被減持的阿里巴巴由本周一(22日)起連日整固，周二(23日)微跌約0.1%，周三(24日)早段失守橫行區間底部。現報86.75港元，跌約1.9%，為連續第3日下跌。恒指公司上周公布季檢結果，當中阿里所佔權重增加0.63%，有券商料將有流入1.31億美元的潛在被動資金變化。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,080萬元。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約300萬元。

阿里購15488，行使價90.4元，2022年11月9日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。

阿里購17205，行使價95元，2022年11月18日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿、低面值。

阿里購17147，行使價105元，2022年10月26日到期，實際槓桿9.0倍，價外、高槓桿。

阿里牛65121，收回價83元，行使價81元，換股比率100，槓桿比率13.4倍，高槓桿近牛。

阿里牛62930，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率9.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。

阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，近15元收回距離熊證。

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