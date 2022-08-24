內地三部門：嚴厲打擊光伏行業違法違規行為

內地工業和信息化部辦公廳、市場監管總局辦公廳及國家能源局綜合司發布《關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》。

《通知》指出，各地工業和信息化、市場監管、能源主管部門要圍繞碳達峰碳中和戰略目標，科學規劃和管理本地區光伏產業發展，積極穩妥有序推進全國光伏市場建設。統籌發展和安全，強化規範和標準引領，根據產業鏈各環節發展特點合理引導上下游建設擴張節奏，優化產業區域佈局，避免產業趨同、惡性競爭和市場壟斷。優化營商環境，規範市場秩序，支持各類市場主體平等參與市場競爭，引導各類資本根據雙碳目標合理參與光伏產業。在光伏發電項目開發建設中，不得囤積倒賣電站開發等資源、強制要求配套產業投資、採購本地產品。

《通知》又提到，各地工業和信息化、能源主管部門要深入落實《光伏製造行業規範條件》等政策，積極規範產業發展秩序，光伏電站投資建設應對照規範要求和相關標準。積極實施《智能光伏產業創新發展行動計劃》，鼓勵企業結合市場需求，加快技術研發和智能創新升級。支持企業創新應用新一代信息技術，構建硅料、硅片、電池、組件、系統集成、終端應用及重點配套材料、設備等供應鏈大數據平台，推廣應用公平化、透明化在線採購、車貨匹配、雲倉儲等新服務，提高供應鏈整體應變及協同能力。為促進削峰填谷和產業鏈穩定，鼓勵有關企業及公共交易機構等合理開展多晶硅及電池等物料儲備，嚴禁囤積居奇。各地市場監管部門要加強監督管理，強化跨部門聯合執法，嚴厲打擊光伏行業領域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產品等違法違規行為。