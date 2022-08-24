合景悠活：未來專注內生增長　續投入數碼化轉型

管理層表示，行業成本表面是高人工成本導致，實際是提供服務過程中，低效率帶來的訊息流轉成本過高；相信行業將經歷數碼化提質增效及管理模式變革的階段，公司也會分階段進行。公司上半年在數碼化方面投入超過2,000萬元人民幣(下同)，未來還會持續投入。透過搭建一體化管理系統，集中管控設備設施、品質，讓後台用更少的人管理更多的項目。

公司上半年綜合毛利率按年縮減14.1個百分點至30.1%，管理層指，住宅及非住宅的毛利率分別企於25%及35.3%，這符合管理層預期，也處良好健康水平，全年而言，隨着業務板塊增長，預計毛利率仍會穩中有升。

另公司今年開始入局城市服務賽道，管理層指，公司、行業正在積極探索觀望這新業務，上半年城市服務為公司帶來約2億元左右的貢獻。

就物業管理板塊估值回調，管理層認為是宏觀環境或者某些房企的信用風險導致，對公司基本面沒有影響。公司對未來發展有信心，因為物業管理屬於輕資產營運，現金回款充沛，在經濟周期裏有強勁防禦性，未來增長可期，雖然市場對信心恢復需時，隨着大環境改善，物管公司的成長性將再獲資本市場青睞。