金山軟件：維持遊戲業務全年約兩成增長目標

遊戲業務方面，鄒指出，旗下數款新遊戲已完成幾輪審核，暫未收到監管反饋，意味相關遊戲仍在版號隊列當中，相信取得版號只是時間問題，不會出現太多偏差，預料今年年底至明年陸續面世，當中包括海外遊戲。另外，正在研發多人在線遊戲，但相信研發周期會較一般長。

他又指，當局已於4月恢復批出版號，自此基本上每月均有發出遊戲版號，形容是行業的「定心丸」。

該公司代理首席財務官李翊補充，維持遊戲業務全年增長目標約20%，預料下半年經營利潤率有所提升。

辦公軟件方面，第二季主要產品每月活躍設備數(MAD)為5.7億，較上季末的5.72億略為減少。鄒解釋，主要受經濟形勢、整體PC、移動設備出貨量等因素拖累。然而，情況在7至8月份已逐步恢復，未來走勢需要多一季時間觀察。不過，累計付費用戶數相對錄得不錯增長，按年升31%，而機構訂閱增速逾五成，認為隨着宏觀環境好轉，加上企業數碼化轉型，有關部分的未來增速可期待。

李提到，下半年將按市況進行股份回購，公司將以股價、價值提升，以及派息或回購策略，保障股東回報。