中國平安：內房投資風險可控　對滙豐持開放態度

平保持有不少內地房地產投資，他指，集團不動產投資整體風險可控，由於不動產行業帶動各個產業，相信只要堅守住房不炒，房地產行業前景仍然良好。他又稱，平安銀行不動產不良率遠優於行業平均，集團對風險管控謹慎積極。集團2,200多億元人民幣不動產配置中，一半以上是實物不動產，即北、上、廣、深等一線城市有長期收租和現金流的不動產。

派息分紅方面，管理層指，集團派息政策穩定，按照目前股價，集團分紅率達到約6%；又認為平保股價被低估，按照一般保險公司的估值方法，目前股價只有內涵價值的0.5倍左右，處於歷史低點。

平保上半年新業務價值按年下跌，聯席首席執行官陳心穎解釋，主要由於去年底集團調整計算假設、調整產品結構以及代理人數下降等。她對集團壽險改革成效滿意且符合預期，基於未來整體宏觀環境仍充滿不確定，未來將關注集團在投資、信貸利率等方面的表現。

展望未來，平保聯席首席執行官姚波稱，下半年宏觀形勢不明朗，疫情仍在各地零星爆發影響線下產業，加上客戶需求減弱，未來會抓緊醫療方面的機遇，同時公司內部節省成本，希望全年業績有較好表現。