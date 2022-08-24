【高盛推介】汽車股急挫　趁低吸納宜選貼價選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：有券商料包括比亞迪股份及吉利汽車的三大傳統汽車品牌，其插電式混合動力汽車車型，將在未來12個月內加快取代傳統內燃機汽車的大眾市場份額。

比亞迪周三(24日)早上急挫下跌。股價低見257.6港元的近3個月低位。中午報259.6元，跌約4.9%。吉利周二(23日)急挫跌約6.3%，周三早段繼續下跌，最低見15.38元，逼近6月份整固的底部。中午報15.42元，跌約4.6%。

小鵬汽車周二公布業績，表現遜預期，股價急挫兼拖累汽車板塊整體下跌，最低見71.15元，創1年新低。現報72.4元，跌約12.7%。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,350萬元。

吉利方面，好倉於本周一(22日)及本周二共錄得約410萬元資金流入。小鵬方面，本周一及本周二共錄得約60萬元資金流入。淡倉於周二獲資金轉向流入。

由於股價急跌，早前部署的產品或已變得價外並不適合現況部署，宜選擇較貼價的條款，對沖值較高，緊貼正股升跌。

比迪購16562，行使價298.2元，2022年10月17日到期，實際槓桿9.3倍，貼價。

比迪購17651，行使價329.49元，2022年11月15日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低面值。

比迪牛57015，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿。

比迪熊62244，收回價300元，行使價304元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

吉利購17228，行使價16元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。

吉利購23398，行使價19.8元，2023年2月6日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿、低街貨。

吉利牛65695，收回價14元，行使價13.5元，換股比率50，槓桿比率7.3倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

吉利沽22493，行使價15.26元，2022年12月20日到期，實際槓桿4倍，貼價。

吉利熊67035，收回價20元，行使價20.5元，換股比率50，槓桿比率3.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

小鵬購23231，行使價103元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.3倍，貼價。

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