旺角Larchwood首張價單推50伙　入場費383萬元

宏安地產有限公司執行董事程德韻表示，首批單位屬於「回到松前價」，亦是「時光倒流」優惠價，稍後加推的單位會有加價空間。項目周六起正式收票及向公眾開放示範單位，最快下周開售。

首批單位包括38伙開放式戶及12伙一房戶，實用面積203至259方呎。售價方面，提供最高15%折扣後，折實售價介乎383.3萬至591.2萬元，折實呎價由18,448至23,138元。整批單位按定價計，市值約2.7億元。

首批入場單位為5樓G室，實用面積206方呎，折實呎價約18,607元。一房入場單位為5樓J樓，實用面積259方呎，折實售價為477.8萬元，折實呎價約18,448元。

該公司物業發展部營業及市務高級經理黃文浩指，首張價單特別提供2種家具禮券優惠，開放式單位及一房單位買家分別可獲得2.8萬元及5.8萬元的家具禮券一張，或選擇2.8萬元及5.8萬元的家具現金津貼折扣優惠。

該公司物業發展部營業及市務經理陳永盟稱，項目提供4種付款辦法，當中120天現金付款計劃可獲11%折扣，連同其他優惠計，最高可享15%折扣。

資料顯示，項目位於旺角洋松街62號，提供187伙，以開放式戶為主打，預計關鍵日期為2024年4月30日。