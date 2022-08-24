新鴻基古洞南住宅項目向城規會申增單位量　較原計劃多逾6成

資料顯示，上述地盤面積約404,303方呎，擬將建築物高限放寬約9%至主水平基準以上81.5米，地積比率約3倍，興建14幢不多於21層高分層樓宇，住宅樓面約1,212,910方呎，平均每伙面積約468方呎。另提供約23,681方呎非住用面積，作住客會所及交通避車處等用途。

該地盤於2019年獲批發展12幢分層住宅，提供1,573個單位，最新申請伙數較當時大幅增加1,016伙。發展商提交申請時指出，考慮到有城規會委員審議對上獲批方案時，指出項目平均單位面積較大，故最新方案回應有關意見，縮減單位面積以增加單位供應。

規劃署認為，地盤主要位於綜合發展區(1)地帶，項目擬作綜合住宅發展用途，提供休憩用地及社會福利等設施配套，大致符合該地帶的規劃意向。