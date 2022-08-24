羅兵咸永道：內地上半年併購金額跌近2成　創8年低

會計師行羅兵咸永道發表報告指，今年上半年中國內地併購交易達6,173宗，按年微增1.18%，惟交易金額按年下跌19.92%至2,367億美元，以半年數據計，創2014年以來新低。該行亞太區交易服務主管合夥人鮑德暐預期，內地併購交易量於短期內大幅反彈的可能性不大，除非新冠肺炎疫情緩和、市況好轉，監管及地緣政治問題緩解，市場信心逐步修復。

他強調，投資者投資意願仍強烈，部分行業的交投活動仍然活躍。現有併購需求仍高，只是目前的估值下跌趨勢、股票市場表現低迷等，為資產出售帶來挑戰，許多交易仍在等待一個好時機，特別是涉資逾10億美元的超大型交易。

內地併購涉資逾10億美元的超大型交易僅22宗，不及2021年下半年的一半。該行中國內地及香港金融併購交易服務主管合夥人陳宣統表示，不少大型交易待第20次全國代表大會後才開始交易程序，預期今年底後可見到大型交易。

事實上，今年上半年新設立的私募股權基金達155個，按年增加76.13%，亦較去年下半年增16.54%。不過，私募股權投資數量及交易金額從去年下半年的高位回落，分別下降24%及34%。鮑德暐指，雖然上半年併購交易活動的不利因素或延續至下半年，但可能為私募股權創造機會。

被問到內地房地產市場併購狀況，陳氏指出，併購要視乎房地產市場價格，認為仍需要6個月時間作觀望。