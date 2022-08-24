【產經直播】港股勢穿19000點？

美股連跌三日，港股亦不遑多讓，周三(27日)輕微高開38點後，隨即調頭向下，最多挫313點，最終收報19,268點，跌234點，市場關注聯儲局主席鮑威爾周五(26日)在Jackson Hole年會上的演說，恒指19,000關岌岌可危？

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