【產經直播】港股勢穿19000點？
2022年08月24日 16:25
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美股連跌三日，港股亦不遑多讓，周三(27日)輕微高開38點後，隨即調頭向下，最多挫313點，最終收報19,268點，跌234點，市場關注聯儲局主席鮑威爾周五(26日)在Jackson Hole年會上的演說，恒指19,000關岌岌可危？
京東系業績出爐，京東(09618)及京東健康(06618)季績勝預期，前者股價表現靠穩，而後者股價則先升後跌，收市跌逾8%，相反京東物流(02618)經調整後扭虧為盈，股價急升近一成，京東系最值博股份已經呼之欲出？
瑞聲(02018)亦派成績表，中期盈利挫約62%，每股盈利0.29元，不派息，惟毛利率按年下降9.2%，績後股價靠穩，股份短期仍未有起色？
碧桂園服務(06098)中期多賺22%，至25.76億元人民幣，不派中期息，但整體毛利率按年下降6.5個百分點至約26.9%，績後股價跌近半成；另外，中國海外發展(00688)中期少賺19%，至167.43億元人民幣；每股盈利1.53元，派中期息股40港仙，按年跌11.11%，但股價績後不跌反升，升逾1%，市場如何解讀兩份業績？另外有傳內地推2,000億元人民幣的專項貸款保交樓等措施，內房、物管股有望化危為機？
車股走勢繼續令人失望，電池龍頭寧德時代雖然純利升82.17%，但毛利率縮水8.58%，拖累本港一種車股亦急瀉，比亞迪(01211)、吉汽(00175)分別跌約半成；另外中期虧損擴大的小鵬(09868)股價更急挫12%，車股要繼續睇淡？
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