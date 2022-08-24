碧服調低全年業績預測　重申財政獨立

管理層明言，市場擔心關聯方會否佔用公司款項，實際上公司與關聯方業務往來的欠款正常，只有5億元人民幣左右，佔整體應收帳款的規模比重很低，跟以往沒有顯著變化，結算正常。今年已在追繳、收繳、預繳及現金流進行工作管控，應收帳款的增速已經降低，但是絕對值還沒有降低，爭取今年底再降一些；重申公司現金水平安全。

碧服執行董事、總裁李長江在發布會開首表示，上半年疫情多點散發，內地經濟受此影響，艱難前行，物業行業不意外地受到影響，直言「過去容易做的，現在變得困難了」，公司上半年業績因此受影響，惟強調公司信心十足，因為其基本盤仍然很好。公司將堅持管理的靈活性，以客戶為中心，把服務放在首位，並繼續堅持由追求規模成長，轉向有現金回報的利潤。

碧服坦言，今年上半年增長受去年收併購項目影響，內生增長勢頭亦因為疫情影響受損。公司因應當前形勢及環境變化，適當調低全年業績預測，預計全年收入增長不低於40%，核心利潤增速料介乎20%至30%。

碧桂園服務上半年收入增逾七成，毛利增長近四成，管理層表示，這「剪刀差」由包括進行收購後的費用攤銷(PPA)、可換股債券計提的利息支出、購股權開支等結構性因素導致。至於整體毛利率下滑，主要是一些併表項目毛利率較低，以及疫情推升成本。另集團表示，今年沒有大型物業合約的收購計劃，但不代表不進行收購，只是收購過程及管理上會更嚴格。