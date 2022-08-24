道期偏軟 油價升近1%
2022年08月24日 16:32
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●美匯指數報108.65；港匯見7.8457；離岸人民幣(CNH)報6.8769；美元兌日圓報136.46；歐元企0.9954，英鎊處1.1824。金價報1,749美元。布油報100.92美元，紐油報94.342美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌72點。
●市後關注點
20:30 美國7月耐用品訂單
22:00 美國7月待完成交易房屋銷售
●恒生指數全日收報19,268點，跌234點或1.2%。國企指數收報6,565點，跌83點或1.25%；科技指數收報4,026點，跌114點或2.77%。主板成交991億港元。https://bit.ly/3R4634p
-中國海外半年純利跌19%，派息40仙。
-野村及瑞銀指京東健康業績勝預期，齊予「買入」評級。
-中國平安：內房投資風險可控，對滙豐持開放態度。
-金山軟件：維持遊戲業務全年約兩成增長目標。
-碧桂園服務半年多賺22%，不派息。
-莎莎股東周年大會視乎颱風情況或延至月底舉行。
●滬綜指收跌61點，飛機製造股挫4.8%，船舶製造及有色金屬股齊挫4%，汽車製造股跌3.9%，地產股跌2.3%。https://bit.ly/3R3LGo7
●中國經濟：
-內地三部門：嚴厲打擊光伏行業違法違規行為。
-羅兵咸永道：內地上半年併購金額跌近兩成，創8年低。
●新股中國中免預計周四(25日)掛牌，其暗盤低見150元，較招股價158元潛水5%。
●巴菲特拍賣數碼肖像助慈善機構，現出價已...
●南韓生育率全球最低，本世紀末人口將減至...
●高盛：旗下基金重新押注美國大型科技股。
●星交所CEO：未來數月有更多已發ADR中概股赴星上市。
●阿斯利康CEO：未來或不再研發疫苗。
●Twitter遭前員工指控無盡力打擊假帳戶，美眾院或調查。