道期偏軟　油價升近1%

●美匯指數報108.65；港匯見7.8457；離岸人民幣(CNH)報6.8769；美元兌日圓報136.46；歐元企0.9954，英鎊處1.1824。金價報1,749美元。布油報100.92美元，紐油報94.342美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌72點。

●市後關注點

20:30 美國7月耐用品訂單

22:00 美國7月待完成交易房屋銷售

-中國海外半年純利跌19%，派息40仙。

-野村及瑞銀指京東健康業績勝預期，齊予「買入」評級。

-中國平安：內房投資風險可控，對滙豐持開放態度。

-金山軟件：維持遊戲業務全年約兩成增長目標。

-碧桂園服務半年多賺22%，不派息。

-莎莎股東周年大會視乎颱風情況或延至月底舉行。

●中國經濟：

-內地三部門：嚴厲打擊光伏行業違法違規行為。

-羅兵咸永道：內地上半年併購金額跌近兩成，創8年低。

●新股中國中免預計周四(25日)掛牌，其暗盤低見150元，較招股價158元潛水5%。

●巴菲特拍賣數碼肖像助慈善機構，現出價已...

●南韓生育率全球最低，本世紀末人口將減至...

●高盛：旗下基金重新押注美國大型科技股。

●星交所CEO：未來數月有更多已發ADR中概股赴星上市。

●阿斯利康CEO：未來或不再研發疫苗。

●Twitter遭前員工指控無盡力打擊假帳戶，美眾院或調查。